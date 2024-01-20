Büyük probleme neşter! AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum açıkladı: "Sokak köpekleri sorununu çözeceğiz"

Türkiye 31 Mart yerel seçimlere giderken AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, sokak sokak gezerek gezerek İstanbullu vatandaşların sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Kurum, katıldığı "Türkiye Yüzyılında Kadın Buluşması" etkinliğinde sokak köpekleri sorununu çözeceklerinin altını çizdi. Murat Kurum, "Bugün İstanbul'umuzda maalesef başıboş gezen yüz binlerce sokak köpeği var. Annelerimiz endişe içinde, çocuklarımız tehdit altında. Vatandaşımız bizi bu konuda daima çözümlerle görecek. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını giderirken, sokaklardan korkuyu giderirken görecek. Biz bu sorunun farkındayız. Sorunun çözümü için de emin olun çok çalışıyoruz." dedi.

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