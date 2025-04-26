26 Nisan 2025, Cumartesi
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Büyük Marmara depremi geçti mi kapıda mı?
İstanbul'da çarşamba günü meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar etkisini sürdürüyor. Bazı vatandaşlar deprem endişesi nedeniyle geceyi parklarda geçirirken AFAD tarafından yapılan açıklamada artçı sarsıntıların birkaç hafta içinde sona ereceği belirtildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer değerlendirdi.