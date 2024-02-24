Büyük ‘kentsel dönüşüm’ desteği! Ödemeler nasıl hesaplanacak?

Hükümet "yarısı bizden" projesiyle, dev bir kentsel dönüşüm seferberliği başlattı. Evini dönüştürmek isteyen hak sahiplerine, 700 bin lira hibe, 12 ayı faizsiz olmak üzere 700 bin lira kredi ve 100 bin lira da tahliye desteği verilecek. Peki projeden kimler, nasıl faydalanacak? Bina zemini, dönüşüme uygun olmayanlar ne yapacak? İşte detaylar…

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