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Büyük İstanbul Mitingine ulaşım nasıl olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.05.2023 23:50
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek "Yüzyılın Mitingi" için ulaşım rehberi hazırladı. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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