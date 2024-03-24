24 Mart 2024, Pazar
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Büyük İstanbul Mitingi için hazırlıklar tamam! İstanbul'da Başkan Erdoğan heyecanı...
AK Parti, İstanbul'da gövde gösterisine hazırlanıyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bugün yapılacak "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"ne artık saatler kaldı. AK Parti İBB adayı Murat Kurum yaptığı açıklamada "31 Mart akşamı Saraçhane'de yapacağımız bayramın bir provası olacak." dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan mitingde hangi mesajları verecek? Miting alanına ulaşım nasıl sağlanacak? A Haber Muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.