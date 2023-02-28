28 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Büyük İstanbul depremi ne zaman ve nerelerde olacak? Profesör Doktor Hüseyin Öztürk A Haber'de yorumladı

Büyük İstanbul depremi ne zaman ve nerelerde olacak? Profesör Doktor Hüseyin Öztürk A Haber'de yorumladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.02.2023 23:07
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Öztürk, "Büyük İstanbul depremi ne zaman ve nerelerde olacak?" sorularına yanıt verdi. 1509'daki büyük İstanbul depremine işaret eden Öztürk, o dönemde yaşananları, can kaybını, yıkılan bina sayısını açıkladı. Öztürk ayrıca İstanbul'daki depremlerin meydana geldiği yıl aralığını duyurdu ve çevre illeri de açık açık uyardı.
İstanbul depremi ne zaman olacak?
İstanbul depremi ne zaman olacak?
Malatya’ya 52 bin konut yapacağız
"Malatya’ya 52 bin konut yapacağız"
Kahramanmaraş’ta yeni deprem!
Kahramanmaraş'ta yeni deprem!
Depremzede kiracılar ne yapmalı? Ücret iadesi...
Depremzede kiracılar ne yapmalı? Ücret iadesi...
Erdoğan: 309 bin konut inşa edeceğiz
Erdoğan: 309 bin konut inşa edeceğiz
Kılıçdaroğlu’nu CHP’li Başkan çürüttü
Kılıçdaroğlu'nu CHP'li Başkan çürüttü
Kağıthane Devlet Hastanesi için tahliye kararı
Kağıthane Devlet Hastanesi için tahliye kararı
Çıkarma gemilerinde 32 ameliyat yapıldı
Çıkarma gemilerinde 32 ameliyat yapıldı
İstanbul’un deprem risk haritası!
İstanbul'un deprem risk haritası!
Erdoğan, Elbistan’da incelemelerde bulundu
Erdoğan, Elbistan'da incelemelerde bulundu
309 bin konutun inşaatına başlıyoruz
"309 bin konutun inşaatına başlıyoruz"
İşte TOKİ’nin 20 yıllık deprem çalışmaları
İşte TOKİ'nin 20 yıllık deprem çalışmaları
Daha Fazla Video Göster