28 Şubat 2023, Salı
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Büyük İstanbul depremi ne zaman ve nerelerde olacak? Profesör Doktor Hüseyin Öztürk A Haber'de yorumladı
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Öztürk, "Büyük İstanbul depremi ne zaman ve nerelerde olacak?" sorularına yanıt verdi. 1509'daki büyük İstanbul depremine işaret eden Öztürk, o dönemde yaşananları, can kaybını, yıkılan bina sayısını açıkladı. Öztürk ayrıca İstanbul'daki depremlerin meydana geldiği yıl aralığını duyurdu ve çevre illeri de açık açık uyardı.