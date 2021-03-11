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Büyük İstanbul depremi çok mu yakın? "Marmara Denizi içerisinde 7'den büyük bir deprem mutlaka olacak" Uzmanlar A Haber'e yorumladı
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesine konuk olan deprem uzmanları son depremleri değerlendirirken büyük İstanbul depremine ilişkin tahminlerini açıkladı. İşte uzman isimlerin büyük İstanbul depremine ilişkin yorumları...