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Büyük depremin izleri! Hatay’da umutlar nasıl yeşertiliyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2024 23:08
Dünyanın en büyük doğal afetlerinden birisi olarak gösterilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depreminin üzerinden 1 yıl geçti. Depremin yıl dönümüne girilirken A Haber ekibi 1 yıl önce olduğu gibi yeniden deprem bölgesinde. AK Parti Hatay Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Yaman 7.7 ve 7.6’lık depremler sonrası Hatay’da hayatın nasıl devam ettiğini anlattı.
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