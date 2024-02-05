Büyük depremin izleri! Hatay’da umutlar nasıl yeşertiliyor?

Dünyanın en büyük doğal afetlerinden birisi olarak gösterilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depreminin üzerinden 1 yıl geçti. Depremin yıl dönümüne girilirken A Haber ekibi 1 yıl önce olduğu gibi yeniden deprem bölgesinde. AK Parti Hatay Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Yaman 7.7 ve 7.6’lık depremler sonrası Hatay’da hayatın nasıl devam ettiğini anlattı.

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