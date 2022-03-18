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Büyük dedesi Seyit Onbaşı'nın destan yazdığı topraklarda görevlendirilmenin gururunu yaşıyor

AA
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Giriş: 18.03.2022 11:04
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı törenleri için Manisa'daki birliğinden Gelibolu Yarımadası'na görevli gelen Seyit Onbaşı'nın üçüncü kuşaktan torunu Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Seyit Çabuk, "Muhtaç olduğu kudreti damarlarındaki asil kanda mevcut olan ve bunun en somut örneğini er meydanında göstermiş bir atanın kanını taşımaktan onur duyuyorum"
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