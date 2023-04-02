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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici A Haber'de

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.04.2023 19:16
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hatay Belen'de afetzedelerle iftar yapıyor. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
Mustafa Destici A Haber’de
Mustafa Destici A Haber'de
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