29 Ocak 2023, Pazar
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Büyük Birlik Partisi 30 yaşında
BBP, 29 Ocak 1993 yılındaki kuruluşundan bu yana her yıl düzenlediği etkinliği bu sene de düzenliyor. Ankara’da bir otelde düzenlendi. Etkinlikte BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye ve dünya gündemine dair bir değerlendirme konuşması yaptı. Destici, ayrıca 14 Mayıs’ta yapılması beklenen seçimlere yönelik partinin yol haritasını partililerle ve kamuoyu ile paylaştı.