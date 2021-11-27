27 Kasım 2021, Cumartesi
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Bütçe maratonun komisyon aşaması tamamlandı! Fuat Oktay: Vatandaşımızı teslim etmeyeceğiz
2022 yılı bütçe görüşmelerinin komisyon aşaması tamamlandı. Son günde Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Fuat Oktay, ekonomi üzerinden yapılan eleştirilere yanıt verdi. "Cumhurbaşkanımız liderliğinde topyekün bağımsızlık mücadelesi veriyoruz." diyen Oktay, "Ekonomi üzerinden Türkiye'yi teslim alma projesi işe yaramayacak. Vatandaşımızı teslim etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.