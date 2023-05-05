Bursa'ya yeni devlet hastanesi! Bursa Devlet Hastanesi ne zaman açılacak?

Bursa'da bin 315 yataklı devlet hastanesinin yapımında sona gelindi. Yeni hastane 265 bin metrekare kapalı alana sahip. Hastane 225 poliklinik, 231 yoğun bakım yatağı ile hizmet verecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül’ün konuğu olan Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz anlattı.

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