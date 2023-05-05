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Bursa'ya yeni devlet hastanesi! Bursa Devlet Hastanesi ne zaman açılacak?

A Haber
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Giriş: 05.05.2023 11:20
Güncelleme:05.05.2023 11:21
Bursa'da bin 315 yataklı devlet hastanesinin yapımında sona gelindi. Yeni hastane 265 bin metrekare kapalı alana sahip. Hastane 225 poliklinik, 231 yoğun bakım yatağı ile hizmet verecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül’ün konuğu olan Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz anlattı.
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Bursa’ya yeni devlet hastanesi!
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