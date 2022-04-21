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Bursa'nın ardından İstanbul'da EYP'li saldırı! Patlamalar arasında bağlantı var mı? Çarpıcı açıklama: İki eylemi yapan...

A Haber
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Giriş: 21.04.2022 12:13
Dün Bursa'da gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası bugün de İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) da bulunduğu binanın önünde EYP'li saldırı gerçekleştirildi. Kahraman Mehmetçiğin yurt içi ve yurt dışında başarılı operasyonlar sürdürdüğü sırada gerçekleştirilen bu saldırılar ne anlama geliyor? Aralarında nasıl bir bağlantı var? Ne mesaj verilmek isteniyor? A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Patlamalar arasında bağlantı var mı? PATLAMALAR ARASINDA BAĞLANTI VAR MI?

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