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Bursa'daki terör saldırısıyla ilgili dava! 3 sanığa 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

A Haber
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Giriş: 18.12.2023 15:27
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse yapılan saldırıyla ilgili davada karar açıklandı. 3 sanığa 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Detaylar A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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