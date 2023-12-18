Bursa'daki terör saldırısıyla ilgili dava! 3 sanığa 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse yapılan saldırıyla ilgili davada karar açıklandı. 3 sanığa 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Detaylar A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN