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Bursa'da yol verme meselesi kavgaya döndü

Bursa'da yol verme meselesi kavgaya döndü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 10:23
Güncelleme:11.09.2024 10:59
Bursa’da çıkan yol tartışmasında, iki sürücü birbirlerine kalaslarla saldırdı. O anlar kameraya yansırken kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı.
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Yanıltan yük kamerada
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