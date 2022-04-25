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Bursa’da uçak sokağa düştü! Bursa Valisi Yakup Canbolat son durumu anlattı
Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düştü. Evlerin arasına düşen uçak, yanmaya başladı. Gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin birçok noktasından görülüyor. A Haber'e konuşan mahalle muhtarı, "Uçaktaki 2 kişi öldü, mahallemizde can kaybı yok. Kaza esnasında 5 otomobil, 2 ev zarar gördü." dedi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok." ifadelerini kullandı.