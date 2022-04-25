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Bursa’da uçak sokağa düştü! Bursa Valisi Yakup Canbolat son durumu anlattı

A Haber
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Giriş: 25.04.2022 16:00
Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düştü. Evlerin arasına düşen uçak, yanmaya başladı. Gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin birçok noktasından görülüyor. A Haber'e konuşan mahalle muhtarı, "Uçaktaki 2 kişi öldü, mahallemizde can kaybı yok. Kaza esnasında 5 otomobil, 2 ev zarar gördü." dedi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok." ifadelerini kullandı.
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Uçak nasıl düştü?
Uçak nasıl düştü?
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A Haber olay yerinde
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