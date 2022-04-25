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Bursa’da uçağın düştüğü mahallenin muhtarı A Haber’e konuştu

A Haber
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Giriş: 25.04.2022 15:49
Bursa’da tek motorlu uçağın düştüğü Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gümüşsoy A Haber özel açıklamalarda bulundu. Muhtar Hüseyin Gümüşsoy yaşanan olayda uçaktaki 2 kişi öldüğünü mahallede can kaybının olmadığını ama evlerin zarar gördüğünü söyledi. Gümüşsoy, “Mahallenin en kalabalık olduğu bölgelerin ortasına bizim eğitim uçağımız dediğimiz uçaklardan bir tanesi düştü. Uçak düştükten sonra 2 ev ve 5 araç zara gördü.” dedi.
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Mahallenin muhtarı A Haber’e konuştu
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