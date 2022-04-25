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Bursa’da tek motorlu uçak evlerin arasına düştü! Peki kaza nasıl oldu?

A Haber
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Giriş: 25.04.2022 15:45
Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düşerek yanmaya başladı. Tek motorlu uçak evlerin arasına düştü. Bölgede bulunan 4 araç da alevlerin arasında kaldı. Peki uçak nasıl düştü? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan emekli pilot Mustafa Kolko değerlendirdi. Mustafa Kolko, “Tek motorlu uçağın düşmesi için ya motorunda arıza vardır ya da gövdesinde bir arıza vardır. Eğer bunlardan değilse pilotaj hatası olabilir. Tek motorlu araçlarda karakutu var mı kesin bilgi sahibi değiliz. Tahminlere göre eğitim sırasında ya da bir yere giderken olmuştur.” dedi.
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