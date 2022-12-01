Bursa'da tek motorlu uçak düştü! Vali acı haberi duyurdu: 2 ölü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde Ovaakça Termik Santrali yakınlarına uçak düştü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat acı haberi duyurdu ve 2 kişinin öldüğünü açıkladı.

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