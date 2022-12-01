01 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bursa'da tek motorlu uçak düştü! Vali acı haberi duyurdu: 2 ölü

Bursa'da tek motorlu uçak düştü! Vali acı haberi duyurdu: 2 ölü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.12.2022 16:16
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde Ovaakça Termik Santrali yakınlarına uçak düştü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat acı haberi duyurdu ve 2 kişinin öldüğünü açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bursa’da tek motorlu uçak düştü: 2 ölü
Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 ölü
Kahraman şehide veda
Kahraman şehide veda
Müttefik ülkelere üniforma uyarısı
Müttefik ülkelere üniforma uyarısı
Garo Paylan PKK’ya terör örgütü demedi!
Garo Paylan PKK'ya terör örgütü demedi!
Kılıçdaroğlu’na ABD’li ekonomi danışmanı!
Kılıçdaroğlu’na ABD’li ekonomi danışmanı!
Başkan Erdoğan Ağrı yöresel oyunun izledi
Başkan Erdoğan Ağrı yöresel oyunun izledi
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Görüşmenin perde arkası
Görüşmenin perde arkası
Çin ve Rusya’dan ABD’ye gözdağı
Çin ve Rusya'dan ABD’ye gözdağı
Tahliye talebi reddedildi
Tahliye talebi reddedildi
Meclis’te tansiyon yükseldi!
Meclis’te tansiyon yükseldi!
MİT’ten Suriye’de DEAŞ operasyonu
MİT’ten Suriye’de DEAŞ operasyonu
Daha Fazla Video Göster