Bursa’da T2 tramvay hattı hizmete giriyor! Tramvay hattı neden önemli?

Bursalıların merakla beklediği T2 Tramvay Hattı hizmete açılıyor. Bursa'da yapılan T2 Tramvay Hattı kent ulaşımı rahatlatacak. Detayları A Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir’i konuğu olan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş anlattı.

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