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Bursa’da T2 tramvay hattı hizmete giriyor! Tramvay hattı neden önemli?

A Haber
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Giriş: 02.07.2022 16:25
Bursalıların merakla beklediği T2 Tramvay Hattı hizmete açılıyor. Bursa'da yapılan T2 Tramvay Hattı kent ulaşımı rahatlatacak. Detayları A Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir’i konuğu olan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş anlattı.
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Bursa’da T2 tramvay Hattı neden önemli?
Bursa’da T2 tramvay Hattı neden önemli?
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