26 Mayıs 2023, Cuma
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Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada öldürüldü cinayet güvenlik kamerasında
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde borç meselesi yüzünden çıkan, Onur Başar'ın yaşamını yitirdiği kavga, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Onur Başar'ın arkadaşlarıyla birlikte olay yerine geldiği ve H.D.'nin de arasında olduğu diğer şüphelilerle bir süre tartıştığı görüldü. Yaşanan tartışma arbedeye dönüşürken, Başar'ın vurulması ile şüphelilerin kaçtığı anlar da görüntülerde yer aldı.