26 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada öldürüldü cinayet güvenlik kamerasında

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada öldürüldü cinayet güvenlik kamerasında

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.05.2023 15:16
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde borç meselesi yüzünden çıkan, Onur Başar'ın yaşamını yitirdiği kavga, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Onur Başar'ın arkadaşlarıyla birlikte olay yerine geldiği ve H.D.'nin de arasında olduğu diğer şüphelilerle bir süre tartıştığı görüldü. Yaşanan tartışma arbedeye dönüşürken, Başar'ın vurulması ile şüphelilerin kaçtığı anlar da görüntülerde yer aldı.
LGBT bayraklarıyla Kılıçdaroğlu yürüyüşü
LGBT bayraklarıyla Kılıçdaroğlu yürüyüşü
Pazarlık yapmadık diyen Bay Kemal’e mesaj
"Pazarlık yapmadık" diyen Bay Kemal'e mesaj
Bursa’da cinayet güvenlik kamerasında
Bursa'da cinayet güvenlik kamerasında
Meclisteki kadın temsil oranı yüzde 20 oldu
Meclisteki kadın temsil oranı yüzde 20 oldu
Büyük Türkiye Zaferi yükleniyor!
Büyük Türkiye Zaferi yükleniyor!
Tarihi seçimde 2. tura son 2 gün
Tarihi seçimde 2. tura son 2 gün
2. tur için rehavet uyarısı
2. tur için rehavet uyarısı
Rehavetin önüne nasıl geçilecek?
Rehavetin önüne nasıl geçilecek?
İBB’den tarihi caminin üzerine heykel
İBB'den tarihi caminin üzerine heykel
2. turu bekleyen tehlike: Rehavet
2. turu bekleyen tehlike: Rehavet
Bakan Kasapoğlu A Haber’de
Bakan Kasapoğlu A Haber'de
Liderler nerede oy kullanacak?
Liderler nerede oy kullanacak?
Daha Fazla Video Göster