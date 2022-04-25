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Bursa’da eğitim uçağı sokağa düştü: 2 ölü! Uçak nasıl düştü?

A Haber
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Giriş: 25.04.2022 16:28
Güncelleme:25.04.2022 16:38
Bursa’da saat 15’ten sonra Osmangazi ilçesinde bulunan Bağlarbaşı Mahallesi’nde bir sokağa eğitim uçağı düştü. Meydana gelen kazada uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan pilot mühendis Ahmet İzgi değerlendirdi. İzgi, “Olay sadece pilotaj ya da uçağın kalitesi ile ilgili değildir. Bu tip havaalanlarında kakış hattı ve iniş hattı boyunca yerleşim yeri olmaması lazım. Bu hatlar boyunca mahallelerin olmaması gerekiyor.” dedi.
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