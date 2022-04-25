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Bursa'da eğitim uçağı düştü! Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş A Haber’de son durumu anlattı

A Haber
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Giriş: 25.04.2022 16:06
Güncelleme:25.04.2022 16:41
Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düştü. Evlerin arasına düşen uçak, yanmaya başladı. Gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin birçok noktasından görülüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son durumu A Haber'de anlattı. Aktaş, "Bağlarbaşı Mahallesine düşen bir uçak. İçinde iki kişinin olduğu tek motorlu bir eğitim uçağı. Furkan Oktum, Murat Avşar… Tabii başka bir vefatın olmaması sevindirici." dedi.
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