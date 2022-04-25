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Bursa'da eğitim uçağı düştü! Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş A Haber’de son durumu anlattı
Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düştü. Evlerin arasına düşen uçak, yanmaya başladı. Gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin birçok noktasından görülüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son durumu A Haber'de anlattı. Aktaş, "Bağlarbaşı Mahallesine düşen bir uçak. İçinde iki kişinin olduğu tek motorlu bir eğitim uçağı. Furkan Oktum, Murat Avşar… Tabii başka bir vefatın olmaması sevindirici." dedi.