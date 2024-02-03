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Bursa’da akıl almaz kaza! El freni boşalan yem yüklü tır, yamaca çarparak durabildi

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Giriş: 03.02.2024 19:05
Bursa’nın İnegöl ilçesinde freni boşalan yem yüklü tır kontrolden çıkarak yamaca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
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