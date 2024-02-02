Bursa ilçe adayları belli oluyor! AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç'ten A Haber'e özel açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aday tanıtım çalışmalarına Bursa ile devam ediyor. Başkan Erdoğan, 17 ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak. AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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