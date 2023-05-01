01 Mayıs 2023, Pazartesi
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Bursa Gençlik Merkezi açılıyor! 38 dönüm alanda gençler için ayrıcalıklı tesis
Bursa'da 38 dönüm alanda kurulu Gençlik Merkezi açılıyor. A Haber muhabiri Yusuf Gül'ün konuğu olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş önemli değerlendirmelerde bulundu. Aktaş, “Spora, sporcuya ve gençlere desteğimizi esirgemiyoruz. İnegöl'ümüze; 38 dönüm alanda, 600 kişilik tribün, 2 adet doğal çim saha, 1 adet sentetik çim saha, sosyal tesis binası, altyapı sporcu binası, soyunma binası ve otopark alanından oluşan modern bir tesis kazandırdık. İnegöl Spor Tesisini KDV hariç 55 milyon 600 bin TL tutarında bir bütçe ile bitirdik. Ayrıca toplam 1450 metrekare taban alanına sahip olan ve bünyesinde çok amaçlı salon, yönetim odası, soyunma odaları, duş ve tuvaletler, antrenör odası ve mutfak bulunan yüzme havuzumuzda vatandaşlarımız 4 mevsim yüzme keyfi yaşıyor.” dedi.