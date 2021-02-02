A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmede bulundu. Yıldırım orantısız gücün öğrencilere değil terör örgütü üyelerine karşı kullanıldığını ifade ederken, "Burada Allah'a savaş açılmıştır. Bunun manası Allah'a savaş açmaktır" dedi.