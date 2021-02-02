02 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Burada Allah'a savaş açılmıştır! Polis orantısız gücü teröristlere karşı kullanıyor... MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'dan flaş açıklamalar

Burada Allah'a savaş açılmıştır! Polis orantısız gücü teröristlere karşı kullanıyor... MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'dan flaş açıklamalar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.02.2021 23:43
Güncelleme:02.02.2021 23:43
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmede bulundu. Yıldırım orantısız gücün öğrencilere değil terör örgütü üyelerine karşı kullanıldığını ifade ederken, "Burada Allah'a savaş açılmıştır. Bunun manası Allah'a savaş açmaktır" dedi.
Burada Allah'a savaş açılmıştır!
Burada Allah'a savaş açılmıştır!
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitimle ilgili yeni paylaşım
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitimle ilgili yeni paylaşım
Bakan Soylu'dan flaş Boğaziçi açıklaması
Bakan Soylu'dan flaş Boğaziçi açıklaması
104 Boğaziçi provokatörü gözaltına alındı
104 Boğaziçi provokatörü gözaltına alındı
Bakan Soylu'dan Telegram açıklaması
Bakan Soylu'dan Telegram açıklaması
Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
İzmir'de can kaybı 2'ye yükseldi
İzmir'de can kaybı 2'ye yükseldi
Boğaziçi'ndeki provokatörler canlı yayında gözaltına alındı
Boğaziçi'ndeki provokatörler canlı yayında gözaltına alındı
Egemen eşitlik temelinde müzakere gerekiyor
"Egemen eşitlik temelinde müzakere gerekiyor"
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'anayasa' açıklaması
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'anayasa' açıklaması
87 ilaç geri ödeme listesine alındı
87 ilaç geri ödeme listesine alındı
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! PKK'ya darbe
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! PKK'ya darbe
Daha Fazla Video Göster