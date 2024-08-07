07 Ağustos 2024, Çarşamba
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Bunun adı gönüllü esaret: Instagram yoksa tatil de yok doğum günü de
Instagram'a erişimin engellenmesi, Türkiye'de derin bir sosyolojik-psikolojik sorunu gün yüzüne çıkardı. Gidecekleri otelde paylaşım yapamayacakları için tatil planlarını iptal edenden, doğum gününü kutlamaktan vazgeçenlere, yemek yemeyi reddedecek derecede depresyona girenlere kadar pek çok kişi hayatın olağan akışını sürdürmekte zorlanmaya başladı.