Bulgaristan Cumhurbaşkanı Türkiye’ye geliyor

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev İstanbul'a geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bulgar mevkidaşı ile görüşecek. Hem bu önemli ziyaretin ayrıntılarını hem de Başkan Erdoğan'ın gün içindeki programını A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

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