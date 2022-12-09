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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Türkiye’ye geliyor

A Haber
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Giriş: 09.12.2022 08:25
Güncelleme:09.12.2022 08:28
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev İstanbul'a geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bulgar mevkidaşı ile görüşecek. Hem bu önemli ziyaretin ayrıntılarını hem de Başkan Erdoğan'ın gün içindeki programını A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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