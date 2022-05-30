30 Mayıs 2022, Pazartesi
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Bülent Ecevit'in CHP hakkındaki sözleri gündem oldu! Bunlar CHP mirasçısı olamaz
CHP'nin 3'üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit'in geçmişte 32.Gün isimli programdaki sözleri sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Ecevit röportajında, "Sırf Güneydoğu'da biraz daha fazla oy alabilmek için, Türkiye'yi bölmek istediklerini açıkça dile getiren kimseleri sırtında Meclis'e taşımış olan bir parti asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin mirasçılığı iddiasında bulunamaz." ifadelerini kullanıyor.