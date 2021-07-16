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Buldan geri adım attı! Millet ittifakına iş birliği çağrısı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.07.2021 10:51
Şeffaf ittifaka yanaşmayan CHP ve İYİ Parti'ye "bundan sonraki seçimlerde hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin" diyerek rest çeken HDP eş genel başkanı Pervin Buldan geri adım attı. Millet ittifakı bileşenlerine yenide iş birliği çağrısı yaptı. HDP millet ittifakından ayrılacak mı?

HDP eş genel başkanı Pervin Buldan daha öncesinde açıkça CHP ve İYİ Parti'ye rest çektiği açıklamalarının ardından geri adım attı. Buldan, millet ittifakı bileşenlerine yeniden iş birliği çağrısı yaptı.

Fakat HDP eş başkanı Pervin Buldan, yönetimde HDP'lilerin de yer almasını şart koştu.

HDP MİLLET İTTİFAKINDAN AYRILACAK MI?

Pervin Buldan'dan gelen son açıklamalar nasıl yorumlandı? Kulislerde neler konuşuluyor? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş değerlendirdi.

HDP MİLLET İTTİFAKINDAN AYRILACAK MI?

HDP millet ittifakından ayrılacak mı? Kulislerde neler konuşuluyor? İlter Yeşiltaş anlattı:

''Bundan sonraki süreçte HDP'ten tam tersi açıklamalar gelebilir. Buldan'ın çağrısının CHP ve İYİ Parti cephesinde nasıl karşılık bulacağı önemli.

HDP NE İSTİYOR?

HDP'nin tek amacı, cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde kurulacak ortak masada İYİ Parti ve CHP'nin olduğu masada yer almak, birlikte fotoğrafta yer verip görünür ittifakın içinde yer almak istiyor. Mümkünse cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak adayı birlikte belirlemek ve seçimlerin sonunda eğer iktidara gelinirse yönetim kadrolarında yer almak istiyor. ''

CHP ve İYİ Parti bu talebe olumlu bakmazken henüz net bir açıklama gelmedi. İYİ Parti cephesinde sessizlik hakim fakat kulislerde bazı milletvekillerinin HDP'nin bu taleplerini ''siyasi şantaj'' olarak değerlendirdiği konuşuluyor.

HDP, CHP VE İYİ PARTİ'DEN İSTEDİĞİ YANITI ALMAZSA NE OLACAK?

HDP'nin millet ittifakından desteği çekmesi bekleniyor.

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