20 Kasım 2024, Çarşamba

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Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü! Peki neler yaşıyoruz?

Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü! Peki neler yaşıyoruz?

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.11.2024 09:02
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanıyor ancak günümüz çağı onlar için çok da aydınlık çok da rahat bir dönem değil. Ne yazık ki her gün çocuklara yönelik şiddeti ya da hayatını kaybettikleri hikayeleri ya da İsrail katliamında can veren çocukları görüyoruz. Hem yurt içinde hem yurt dışında farklı haberler duyuyoruz. Bir tarafta 5 bin TL için bebek öldüren Yenidoğan Çetesi bir tarafta Narin cinayeti diğer tarafta minik Şirin’in yok edilişi…
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Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü!
Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü!
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