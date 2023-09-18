18 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bugün Başkan Erdoğan'ın programında neler var?

Bugün Başkan Erdoğan'ın programında neler var?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.09.2023 15:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrinde. Erdoğan'ın gündemi bugün de yoğun olacak. Çok sayıda liderle bir araya gelecek. Programın detaylarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş New York'tan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan’ın programında neler var?
Erdoğan'ın programında neler var?
Tarsus’ta kentsel dönüşüm tepkisi!
Tarsus'ta kentsel dönüşüm tepkisi!
Yerel seçimlere özel plan!
Yerel seçimlere özel plan!
Plastik fabrikasında korkutan yangın!
Plastik fabrikasında korkutan yangın!
A Haber bölgede! İşte o sığınak
A Haber bölgede! İşte o sığınak
Helikopter kazasında 3 can kaybı
Helikopter kazasında 3 can kaybı
Tahıl anlaşmasının ardından bir ilk
Tahıl anlaşmasının ardından bir ilk
Helikopter kazasında 1 can kaybı
Helikopter kazasında 1 can kaybı
Operasyonun detayları A Haber’de
Operasyonun detayları A Haber’de
AK Parti’de yerel seçim hazırlığı
AK Parti'de yerel seçim hazırlığı
ABD ziyareti neden önemli?
ABD ziyareti neden önemli?
AB resti dünya basınında
AB resti dünya basınında
Daha Fazla Video Göster