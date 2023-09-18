18 Eylül 2023, Pazartesi
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Bugün Başkan Erdoğan'ın programında neler var?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrinde. Erdoğan'ın gündemi bugün de yoğun olacak. Çok sayıda liderle bir araya gelecek. Programın detaylarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş New York'tan aktardı.