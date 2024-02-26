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Bugün Başkan Erdoğan’ın günü! 26 Şubat 1954 yılında dünyaya gelen Erdoğan 70 yaşında

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2024 18:06
Vatanına ve milletine ömrünü adayarak, büyük Türkiye emelleri doğrultusunda sayısız eser ve devrime imza atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 70 yaşında... 26 Şubat 1954 yılında dünyaya gözlerini açan Başkan Erdoğan'a, İstanbulluların da doğum günü mesajları vardı...
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