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Bugün Ankara’nın gündeminde ne var? Başkan Erdoğan’ın programında ne var?

A Haber
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Giriş: 13.04.2023 08:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de çalışmalarını sürdürüyor. Bugün depremin vurduğu Malatya’da gidecek ve depremzedelerle iftar yapacak.  Aynı zamanda bugün Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor. Başkan Erdoğan’ın programını ve Ankara gündemi A Haber ekibinden Muhammed Emin Karadağ aktardı.
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