13 Nisan 2023, Perşembe
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Bugün Ankara’nın gündeminde ne var? Başkan Erdoğan’ın programında ne var?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de çalışmalarını sürdürüyor. Bugün depremin vurduğu Malatya’da gidecek ve depremzedelerle iftar yapacak. Aynı zamanda bugün Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor. Başkan Erdoğan’ın programını ve Ankara gündemi A Haber ekibinden Muhammed Emin Karadağ aktardı.