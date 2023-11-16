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Bugün Ankara'nın gündeminde ne var?

A Haber
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Giriş: 16.11.2023 09:06
A Haber Ankara Haberler Müdürü Muhammed Emin Karadağ, başkent Ankara'nın gündemini anlattı.
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