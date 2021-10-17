Bu zihniyet değişmez! CHP'li Avukat Feyza Altun kin kustu: AK Partili herkesten nefret ediyorum

Eşitlik ve özgürlükten dem vuran CHP'li isimler kin kusmaya devam ediyor. Teröristlere ve sempatizanlara güzelleme yapan tipik CHP'liler Türkiye'yi kutuplaştırmaya devam ediyor. Son olarak CHP'li Avukat Feyza Altun milletin iradesiyle 20 yıldır iktidarda olan AK Parti'ye ve seçmenlerine hakaret etti. Altun, "AK Partili herkesten nefret ediyorum ya tahammülüm yok" dedi. Sosyal medyada yoğun tepkiyle karşılaşan Altun daha sonra paylaşımı sildi.