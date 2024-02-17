Bu videolar kamera ile çekilmedi! Yapay zekadan sinematik video

Yapay zeka konusunda hemen her gün yepyeni bir gelişme karşımıza çıkıyor. Chat GPT neredeyse günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Bunun son halkası ise yazılı metinleri veya verilen komutları videoya çevirebilen "Sora" adlı uygulama. Bir iki ufak cümle ile harekete geçen yapay zeka, Hollywood standartlarında sinematik videolar hazırlayabiliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN