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"Bu ülkede terörün kökünü kazıyacağız" dedi son rakımı açıkladı | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş sözler

İHA
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Giriş: 19.09.2021 01:27
Güncelleme:19.09.2021 01:28
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yurtiçindeki terörist sayısı tarihte ilk kez 200'ün altına indi, şu anda rakam 197’dir. Bu ülkede terörün kökünü kazıyacağız” dedi. Programda Bakan Soylu, gençlerin isteği üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Gençlere telefonla seslenen Erdoğan, "Y kuşağı, Z ve X kuşakları şu anda karşımda siz bu kuşakların tamamını teşkil ediyorsunuz. Ona göre bu kuşakları kimseye kaptırmadan bu kuşaklar AK Parti'ye toplanmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'nin Keşan ilçesindeki Gökçetepe Tabiat Ormanı'nda, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'nın düzenlediği 'Eğitim ve Motivasyon Kampı'nın kapanış programında gençlerle bir araya geldi. Programda Bakan Soylu, gençlerin isteği üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Gençlere telefonla seslenen Erdoğan, "Y kuşağı, Z ve X kuşakları şu anda karşımda siz bu kuşakların tamamını teşkil ediyorsunuz. Ona göre bu kuşakları kimseye kaptırmadan bu kuşaklar AK Parti'ye toplanmıştır" dedi. Erdoğan, "Cumhurbaşkanının, hükümetin ve Cumhur İttifakı'nın mücadelesinin ne olduğu, belki de bu rakamlarla ortaya çıkacak" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEKİ TERÖRİST SAYISI İLK KEZ 200 ÜN ALTINA DÜŞTÜ"
Türkiye'de terörist sayısının ilk kez 200'ün altına düştüğünü ve sayının 197 olduğunu belirten Bakan Soylu, "Türkiye terörle mücadelede önemli bir noktaya geldi, bu akşam itibariyle söylüyorum Türkiye'deki terörist sayısı ilk kez 200'ün altına düştü. Sayı 197'ye geldi. Bunu şunun için söyledim, terörden arındırılan Türkiye huzurlu bir Türkiye'dir" dedi.

Etkinliğe, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Dr. Osman Şahin, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin ve çok sayıda genç katıldı.

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