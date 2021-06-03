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Bu kez teröristleri değil, ormanda çıkan yangını görüntüledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.06.2021 16:19
Güncelleme:03.06.2021 16:31
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Aksungur İHA, terörle mücadelenin yanı sıra yangınla mücadelede kullanılmaya başlandı. Hatay'daki orman yangınında kullanılan Aksungur İHA, ilk görevini başarıyla yerine getirdi. İşte o anlar...

Sahada bulunan ekipleri gök yüzündeki gözü oldu.

Adını yırtıcı bir kuş türü olan 'Aksungur'dan alan yerli İHA, uzun süreli gözetleme, istihbarat, deniz devriyesi görevleri veya insansız hava muharebe aracı olarak kullanılmak üzere tasarlandı.

Aksungur İHA, ilk uçuşu 20 Mart 2019'da gerçekleşti

Silahlı ve silahsız olarak gerçekleştirdiği 49 saatlik uçuşla rekor kıran Aksungur İHA, Yangınla Mücadelede Orman Genel Müdürlüğü'nün hizmetine girdi.

24 saat havada kalabilen Aksungur İHA, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebiliyor 750 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor.

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