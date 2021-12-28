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Bu kez aynı karedeler! HDP'den CHP'ye ziyaret

DHA
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Giriş: 28.12.2021 17:05
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya gelen HDP heyeti, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Daha önceki ziyaretlerinde aynı karede yer almayan taraflar, bu kez kameraların karşısına geçerek poz vermeyi ihmal etmedi.
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