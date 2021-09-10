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Bu kez adres Gaziosmanpaşa! İETT otobüsünde yangın çıktı

İHA
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Giriş: 10.09.2021 15:36
Sürekli kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelen ve her gün İstanbul'un farklı bir semtinde yolcuları yarı yolda bırakan İETT manzarasına bugün de rastlandı. Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki İETT otobüsünün motorundan dumanlar yükselince büyük panik yaşandı. İstanbullular neredeyse her gün yaşanan arıza kaynaklı ulaşım aksamasına bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.
Bu kez adres Gaziosmanpaşa! İETT otobüsünde yangın çıktı
Bu kez adres Gaziosmanpaşa! İETT otobüsünde yangın çıktı
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