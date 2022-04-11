Bu dükkan 65 yıldır anı biriktiriyor! Yarım asırlık hikaye

A Haber Beyoğlu'nda tam 65 yıldan bu yana anı ölümsüzleştiren bir fotoğraf stüdyosuna konuk oldu. Tayfun Binicioğlu neredeyse yarım asırdır Beyoğlu'ndaki fotoğraf stüdyosundan evine ekmek götürüyor. İşte dönemin siyasetçilerinden Yeşilçam’ın yıldızlarına binlerce kişinin fotoğrafını çeken bir ailenin hikayesi…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN