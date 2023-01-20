20 Ocak 2023, Cuma
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Bu da CHP'nin gazetecisi! Can Ataklı Baykar'ı hedef aldı: Yaptıkları maketten öte bir şey değil
Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiinin gözbebeği İHA/SİHA'ların üreticisi Baykar'ı hedef alanlar arasına CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı da dahil oldu. Yaptığı canlı yayında haddini aşarak AK Parti seçmenini, "Gerizekalılar" diyerek aşağılayan ve Selçuk Bayraktar'ı hedef alan Ataklı, "Gerizekalılığın şanına çıkmış bir kesim var AK Parti’yi tutacağız diye. Yaptıkları maketten öte bir şey değil. Bütün bu numaralar tutmayacak bu sefer olmayacak." diye konuştu.