09 Eylül 2024, Pazartesi
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Bu bilgiler ilk kez ve sadece A Haber’de! Narin'in ölüm zamanı böcek bilimi ile ortaya çıkacak
Cinayete kurban giden Narin’den alınan 91 örnekten bazıları, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Narin hangi gün öldürüldüğü entomolojik incelemeler (böcek bilimi) ile ortaya çıkacak. Böcekler sayesinde cinayetin sırrı ve zamanı nasıl çözülecek? A Haber istihbarat şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında anlattı.