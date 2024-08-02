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BTK'dan Instagram'a erişim kısıtlaması!

BTK'dan Instagram'a erişim kısıtlaması! "Katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle"

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.08.2024 18:23
Instagram'ın İsmail Heniye'nin ölümü ile paylaşımları kısıtlaması sonrası Türkiye'de Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi.
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BTK’dan Instagram’a erişim kısıtlaması!
BTK'dan Instagram'a erişim kısıtlaması!
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