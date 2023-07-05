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Brüksel'de kritik zirve yarın

A Haber
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Giriş: 05.07.2023 14:19
Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanları, İsveç'in NATO'ya üyeliğini görüşmek üzere Brüksel'de bir araya gelecek. Peki yaşanan son olaylar göz önüne alındığında toplantıdan olumlu bir sonuç çıkma ihtimali var mı?A Haber muhabiri Fatih Özyar konu ile ilgili detayları anlattı.
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