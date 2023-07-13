Brüksel'de kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Dış Politika Başdanışmanı Kılıç Brüksel'de

Başkan Erdoğan’ın "AB" çıkışıyla damga vurduğu NATO Zirvesi sonrası, Ankara-Brüksel hattında ilk temas gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, gümrük birliği, vize serbestisi ve üyelik sürecine ilişkin detayları ele almak için Brüksel’de. Ayrıntıları, A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.