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Brüksel'de kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Dış Politika Başdanışmanı Kılıç Brüksel'de

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.07.2023 16:47
Başkan Erdoğan’ın "AB" çıkışıyla damga vurduğu NATO Zirvesi sonrası, Ankara-Brüksel hattında ilk temas gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, gümrük birliği, vize serbestisi ve üyelik sürecine ilişkin detayları ele almak için Brüksel’de. Ayrıntıları, A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.
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