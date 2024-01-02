Brıcs'te genişleme sürüyor! Son üyesi İran oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brıcs'in yeni katılımlarla artık 10 ülkeden oluştuğunu belirterek, oluşuma atılmak isteyen yaklaşık 30 ülkenin olduğunu söyledi. Diğer yandan İran'ın Brıcs üyeliği ise resmen başladı. Tüm detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.

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